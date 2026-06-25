Разрушительное землетрясение в Венесуэле назвали сильнейшим с 1900 года Фото: Shutterstock.

В среду вечером в Венесуэле произошло землетрясение, которое, по данным The New York Times, стало самым мощным с начала XX века. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Прошедшее землетрясение было таким же мощным, как и то, которое случилось в 1900 году и имело магнитуду 7,7. Тогда не было современных технологий, поэтому учёные могли оценивать силу землетрясения только по сообщениям о разрушениях.

В 1900 году в Каракасе, столице Венесуэлы, погиб 21 человек, около 50 получили ранения. Многие дома были разрушены, и почти 300 семей остались без крыши над головой. Им пришлось жить в палатках. Пострадали также церкви, здания правительства и университет. Об этом писала газета The New York Times 18 ноября 1900 года.

Нынешние же землетрясения в Венесуэле были чуть слабее, но разрушений и пострадавших оказалось больше. Магнитуда первого составила 7,2, а второго - 7,5. Оба землетрясения случились в штате Яракуй. Эпицентры (центры) землетрясений находились на расстоянии около 10 километров друг от друга. Из-за этих землетрясений погибло по меньшей мере 32 человека, около 700 получили ранения. Также было разрушено много зданий.

Ранее KP.RU опубликовал сводку последних данных о землетрясении в Венесуэле с фото, видео и наиболее актуальными фактами.