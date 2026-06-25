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В мире25 июня 2026 6:53

«Раздался жуткий гул, все разрушено»: в Венесуэле случилось сильнейшее в истории землетрясениефотовидео

Не менее 32 человек погибли и более 700 пострадали при землетрясении в Венесуэле
Ирина РИНАЕВА
Жертвами землетрясения в Венесуэле могут стать тысячи человек

Жертвами землетрясения в Венесуэле могут стать тысячи человек

Фото: REUTERS.

На многострадальную Венесуэлу обрушилось новое бедствие: в 18:04 вечера 24 июня (в Москве был 1:04 ночи) началось одно из мощнейших землетрясений в истории страны.

«Потолок падает»: кадры разрушения после землетрясения в аэропорту Каракаса

Очевидцы публикуют видео из аэропорта «Майкетия» в Каракасе, снятое во время сильнейшего землетрясения

Пока говорят о десятках погибших и семистах пострадавших, но, увы, понятно, что это лишь самые первые цифры - обрушилось множество зданий, в стране нарушена связь.

Землетрясение в Венесуэле 25 июня 2026 года: что известно, фото и видео

Основной удар состоял из двух мощных последовательных толчков. Вдобавок в первые два часа Геологическая служба США зафиксировала шесть сильных афтершоков в районе Каракаса, а всего в регионе было зарегистрировано более 20 афтершоков.

Эпицентры первого толчка магнитудой 7,2 и второго - магнитудой 7,6 находились на глубине в 10-20 км на северном побережье - в штате Яракуй, на расстоянии от 150 до 300 км от столицы Венесуэлы, Каракаса.

Колебания ощущались не только по всей Венесуэле, силу катаклизма почувствовали в Колумбии, на севере Бразилии, островах Аруба, Бонайре, Кюрасао и в Доминиканской Республике.

Кадры видеосъемки в момент подземных толчков в Каракасе.

Кадры видеосъемки в момент подземных толчков в Каракасе.

Фото: REUTERS.

Землетрясение в Венесуэле 25 июня: какие жертвы и разрушения, сколько погибших и пострадавших

В Каракасе рухнули десятки многоэтажных зданий и жилых домов. Жилой фонд города сильно уязвим, ведь многие дома построены из неармированной кирпичной кладки и самана.

В штате Ла-Гуайра зафиксированы масштабные разрушения на побережье - в том числе превратился в развалины 8-этажный отель Eduard в городе Макуто.

Серьезно пострадала транспортная инфраструктура: разрушены дороги, частично обрушился потолок терминала главного международного аэропорта имени Боливара.

И.о. президента Венесуэлы, заменившая похищенного Мадуро Делси Родригес официально заявила о гибели минимум 32 человек и ранение более 700 граждан. Однако из-за плотности застройки и характера разрушений реальное число погибших может оказаться кратно выше и исчисляться тысячами.

Спасатели пытаются найти выживших в руинах рухнувших зданий.

Спасатели пытаются найти выживших в руинах рухнувших зданий.

Фото: REUTERS.

Землетрясение в Венесуэле 2026 года: последние новости, сообщения очевидцев

Жители Венесуэлы описывают случившееся как фильм ужасов. Масштаб случившегося виден и на роликах, снятых очевидцами.

Ампаро Диас рассказала CNN: «Из-под земли раздался жуткий гул. Стены начали ходить ходуном, было ощущение, будто я нахожусь в воде. На кухне всё рухнуло, стена в гостиной едва держится. Я побежала на улицу, в чем была, схватила только телефон и четки.

Бывший депутат Национальной ассамблеи Уилмер Асуахе в момент толчков находился в аэропорту. Он снял видео среди падающих обломков терминала и кричал: «Всё трясется! Посмотрите, что стало с аэропортом, катастрофа, все разрушено!»

По Сети расходятся кадры матча венесуэльской футбольной лиги: когда земля начала трястись, все спортсмены и зрители сбежались в центр поля.

Улицы венесуэльских городов похожи на поле боя из-за развалин. Фабрисио Колменарес, сотрудник гуманитарной организации World Vision, сообщил NBC News: «Толчки застали меня в кинотеатре. Посреди сеанса погас свет, всё начало трястись. Это продолжалось две-три минуты — но казалось, конца этому не будет. На улицах Каракаса сейчас толпы напуганных людей, которые боятся возвращаться в дома».

Жители Каракаса наблюдают за спасательными работами

Жители Каракаса наблюдают за спасательными работами

Фото: REUTERS.

В Каракасе разбирают завалы и ведут спасательные работы после сокрушительного землетрясения

Землетрясение в Венесуэле: как идут спасательные работы

В стране официально введено чрезвычайное положение. Руководство спасательной военной операцией поручено главе Боливарианской национальной гвардии генералу Хуану Кинтеро.

В Каракасе полностью остановлены метро и поезда, отменены занятия в школах. Чтобы предотвратить пожары и взрывы из-за повреждения коммуникаций, правительство приказало перекрыть газ. Со связью и электричеством - перебои.

Всех врачей и медсестер страны мобилизовали и вызвали на рабочие места. Начался разбор завалов.

Президент США Дональд Трамп распорядился оказать Венесуэле помощь, отправить туда спасателей и медикаменты. Очевидно, что миссия у американцев будет не совсем типичная - предстоит оценить состояние предприятий нефтедобычи, ведь доходы от всей нефти страны полностью перешли под контроль Вашингтона.

Жители Венесуэлы описывают случившееся как фильм ужасов

Жители Венесуэлы описывают случившееся как фильм ужасов

Фото: REUTERS.

Причины землетрясений в Венесуэле: история самых мощных подземных толчков

Страна расположена в сейсмически активной зоне - на стыке Карибской и Южно-Американской тектонических плит, поэтому периодически там происходят сильные землетрясения.

До сих пор самым мощным в истории страны считалось землетрясение 1900 года, случившееся к югу от Каракаса. Тогда происходили толчки магнитудой около 7,4. Погиб 21 человек. Из-за разрушений тысячам людей пришлось жить в палаточных лагерях.

Старшее поколение венесуэльцев помнит землетрясение 1967 года магнитудой 6,7, Из-за близости эпицентра к Каракасу город получил колоссальный ущерб, погибли более двухсот человек.

Пожилой житель столицы, который был свидетелем тех событий, сказал репортерам: нынешние толчки «превосходят прежнюю катастрофу во много раз».

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