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НовостиВ мире25 июня 2026 9:11

В Польше рассказали, что нужно сделать Украине, чтобы войти в ЕС

Туск: Для присоединения к ЕС Украина должна осознать свои исторические проблемы
Людмила МИТРОХИНА
В Польше рассказали, что нужно сделать Украине, чтобы войти в ЕС

В Польше рассказали, что нужно сделать Украине, чтобы войти в ЕС

Фото: REUTERS.

Украина для вступления в объединенную Европу должна осознать проблемы своей истории и проявить готовность к примирению. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск на конференции по восстановлению Украины в Гданьске.

«Я однозначно негативно оцениваю то, что высказал украинский министр иностранных дел, как по вопросам интерпретации истории, так и самой проблеме эксгумации (жертв Волынской резни — прим. ред.)», — резюмировал Туск в своей речи.

Нужно отметить, что Киев поставил перед собой первоочередную задачу — войти в состав ЕС в ближайшее время. Но не все страны Европы разделяют это стремление. Отмечается, что многие высказывают опасения из-за финансовой составляющей. У Украины слишком много долгов и проблем для вхождения в состав альянса.