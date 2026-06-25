В Польше рассказали, что нужно сделать Украине, чтобы войти в ЕС Фото: REUTERS.

Украина для вступления в объединенную Европу должна осознать проблемы своей истории и проявить готовность к примирению. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск на конференции по восстановлению Украины в Гданьске.

«Я однозначно негативно оцениваю то, что высказал украинский министр иностранных дел, как по вопросам интерпретации истории, так и самой проблеме эксгумации (жертв Волынской резни — прим. ред.)», — резюмировал Туск в своей речи.

Нужно отметить, что Киев поставил перед собой первоочередную задачу — войти в состав ЕС в ближайшее время. Но не все страны Европы разделяют это стремление. Отмечается, что многие высказывают опасения из-за финансовой составляющей. У Украины слишком много долгов и проблем для вхождения в состав альянса.