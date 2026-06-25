Когда в России введут новые правила по семейной ипотеке: в Госдуме дали ответ

Депутат Госдумы РФ, глава Комитета Госдумы и Федерального собрания по финансовому рынку Анатолий Аксаков Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Новые правила семейной ипотеки с высокой вероятностью будут приняты до 1 июля. Об этом журналистам заявил депутат Госдумы РФ, глава комитета Госдумы и Федерального собрания по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его оценке, шанс того, что решение будет утверждено на текущей неделе, составляет 90%.

Парламентарий напомнил, что сейчас обсуждаются более комфортные варианты ставки по программе, конкретные параметры станут известны позднее.

Ранее сообщалось, что льготная программа будет скорректирована с 1 июля и направлена на стимулирование рождаемости. Программа «Семейная ипотека» с годовой ставкой 6% действует до 2030 года. На нее могут рассчитывать семьи с двумя и более детьми, с ребенком до шести лет включительно или воспитывающие ребенка-инвалида.

Комментируя введение новых правил по семейной ипотеке, депутат Госдумы Владимир Кошелев прежде уточнил, что с изменения затронут размер максимального кредита и расширят возможности для приобретения жилья.