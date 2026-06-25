В Уфе отразили атаку украинских БПЛА на промзону Фото: REUTERS.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в мессенджере MAX сообщил об очередной атаке украинских беспилотников на Уфу. Серьезных последствий удалось избежать - никто не погиб и не пострадал, однако обломки упали в городской промзоне.

«Обломки БПЛА упали в промзоне. Все службы на месте, последствия сейчас устраняют», - написал Хабиров.

Глава региона уточнил, что силами Министерства обороны и службы безопасности удалось отразить нападение дронов. Хабиров также подчеркнул, что работа предприятий продолжается в обычном режиме, без каких-либо технологических сбоев.

Ранее KP.RU сообщил, что российские силы ПВО уничтожили 245 украинских беспилотников над регионами РФ и Черным морем. Сбиты дроны над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Нижегородской, Оренбургской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым.