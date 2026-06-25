В Роскосмосе рассказали о рекордных показателях российского ракетного двигателя

Ракетный двигатель РД-0124 продемонстрировал рекордную эффективность, затрачивая один килограмм топлива на создание тяги в течение почти шести минут. Фото: Роскосмос.

Ракетный двигатель РД-0124 продемонстрировал рекордную эффективность, затрачивая один килограмм топлива на создание тяги в течение почти шести минут. Об этом сообщили в Роскосмосе.

В ведомстве отметили, что удельный импульс ракетного двигателя РД-0124 в вакууме составляет 359 секунд.

"Двигатель РД-0124 создает тягу в 1 кгс (килограмм-сила) на протяжении 359 секунд, расходуя при этом всего 1 кг топливной массы", - говорится в сообщении.

В то время как удельный импульс российского РД-0124МС в вакууме составляет 361 секунду. Это рекордный показатель для ракетных двигателей в мире, которые работают на жидком кислороде.

Ранее сайт KP.RU писал, что Роскосмос собирается вывести ракету-носитель "Союз-5" на коммерческий рынок. Летом 2027 года ожидается производство и запуск двух ракет-носителей.