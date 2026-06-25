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НовостиПолитика25 июня 2026 9:42

Путин выразил соболезнования Делси Родригес в связи с землетрясением в Венесуэле

Президент России обратился к Родригес после разрушительного землетрясения в Венесуэле
Вениамин ЗАХАРОВ
Путин выразил соболезнования Делси Родригес в связи с землетрясением в Венесуэле

Путин выразил соболезнования Делси Родригес в связи с землетрясением в Венесуэле

Фото: REUTERS.

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования уполномоченному президенту Венесуэлы Делси Родригес в связи с разрушительным землетрясением на северо-западе страны. Об этом говорится в телеграмме на сайте Кремля.

"Уважаемая госпожа Родригес, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения на северо-западе Венесуэлы", - написал он.

Глава государства передал слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания выздоровления всем пострадавшим в стихийном бедствии.

Как сообщалось ранее, в ночь на 25 июня в Венесуэле было зафиксировано мощное разрушительное землетрясение магнитудой 7,1 балла. Кроме того, эпицентр находился примерно в 28 километрах от города Монталбан. На данный момент по всей территории Венесуэлы введено чрезвычайное положение.