Путин выразил соболезнования Делси Родригес в связи с землетрясением в Венесуэле Фото: REUTERS.

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования уполномоченному президенту Венесуэлы Делси Родригес в связи с разрушительным землетрясением на северо-западе страны. Об этом говорится в телеграмме на сайте Кремля.

"Уважаемая госпожа Родригес, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения на северо-западе Венесуэлы", - написал он.

Глава государства передал слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания выздоровления всем пострадавшим в стихийном бедствии.

Как сообщалось ранее, в ночь на 25 июня в Венесуэле было зафиксировано мощное разрушительное землетрясение магнитудой 7,1 балла. Кроме того, эпицентр находился примерно в 28 километрах от города Монталбан. На данный момент по всей территории Венесуэлы введено чрезвычайное положение.