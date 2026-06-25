Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

Москва ждет дальнейшего диалога с американскими переговорщиками по Украине. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами на брифинге.

«Ждем продолжения диалога с американскими переговорщиками по тематике украинского регулирования», — говорится в сообщении от представителя Кремля.

Также он прокомментировал новости о том, что якобы глава Белого дома Дональд Трамп дал разрешение главарю киевского режима Владимиру Зеленского наносить удары вглубь России. Песков подчеркнул, что украинским СМИ верить нельзя.

Отмечается, что нет точных сроков начала переговоров. Но позиция России по этому вопросу не менялась. Президент РФ Владимир Путин уверен, что нужно добиться урегулирования первопричины конфликта. Более того, нет никаких оснований, чтобы отказываться от соглашения, разработанного в Анкоридже.