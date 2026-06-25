В Кремле прокомментировали исчезновение российских приложений из App Store: что предпримет Москва

Песков: удаление российских приложений из App Store подрывает доверие к Apple Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Удаление российских приложений из App Store ставит под сомнение надежность сервисов Apple и подрывает доверие к компании. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, подобные действия вызывают вопросы к устойчивости платформы для пользователей и разработчиков. В Кремле считают, что такие решения являются неправомерными. Особенно, если для этого нет оснований и об этом не сообщается заблаговременно.

Прежде чем принимать какие-либо решения о реакции на удаление приложений, российские власти намерены вступить в контакт с Apple.

«Конечно же, потребуется разъяснение со стороны корпорации. Если эти разъяснения будут не даны, нужно дальше строить выводы о продолжении какого-либо взаимодействия с этой компанией», - подчеркнул Песков.

Ранее KP.RU сообщал, что из App Store исчезли отечественные приложения VK Видео, VK Музыка, VK Мессенджер и Дзен. В VK отметили, что их сервисы удалили без предупреждения.