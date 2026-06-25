VK Видео, VK Музыка, VK Мессенджер и Дзен пропали из App Store: подробности

Apple без предупреждения удалила приложения VK из App Store Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Корпорация Apple удалила из официального цифрового магазина App Store четыре приложения российской компании VK. Речь идет о приложениях «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер» и «Дзен». В VK заявили, что они исчезли без предупреждения в одностороннем порядке.

В компании подчеркнули, что действия Apple приведут к тому, что пользователи перестанут получать push-уведомления о сообщениях и важных событиях.

В начале июня мессенджер MAX стал недоступен в магазине App Store. Также на устройствах Apple в России перестали приходить уведомления из мессенджера. При этом пользователям остались доступны все функции приложения.

Ранее глава «Ростелекома» Михаил Осеевский назвал Apple врагом на фоне удаления национального мессенджера MAX из App Store. По его словам, это недружественный шаг, особенно на фоне активного продвижения приложения.