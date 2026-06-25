Мошенники оформили кредит на ваше имя: адвокат объяснил, что нельзя делать

Любое перечисление денег по спорному договору может быть расценено банком как признание долга. Фото: Inside Creative House/Shutterstock/Fotodom

Если на человека оформили кредит без его ведома или его банковские данные использовали мошенники, важно не терять время и сразу начинать действовать. Адвокат Алексей Гридин рассказал, какие шаги помогут защитить себя и о каких ошибках чаще всего жалеют пострадавшие. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Главная ошибка – это попытка договориться с банком или внести хоть один платеж. Любое перечисление денег по спорному договору может быть расценено как признание долга. После этого отыграть назад будет сложнее», – поделился адвокат.

Юрист пояснил, что мошенники используют две основные схемы: в одной они получают доступ к данным и оформляют кредит без ведома человека, в другой – обманом и давлением заставляют жертву самой подтвердить операцию через код из СМС. По словам специалиста, в подобных ситуациях важно сразу фиксировать все детали.

Дальше нужно проверить свою кредитную историю через «Госуслуги», чтобы выяснить, какой банк выдал заем и каким способом проводилась идентификация. Затем необходимо обратиться в полицию и получить подтверждение регистрации заявления. После этого адвокат советует направить заявление о признании договора недействительным, приложив материалы из полиции.

Ранее МВД предупредило о новой мошеннической схеме с использованием Telegram-бота, через который под видом оформления выплат выманивают деньги.