Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал парадоксальной идею Польши восстанавливать Украину, где прославляют нацистов. Об этом он рассказал во время брифинга с журналистами.

«Полякам это очень не нравится, с одной стороны. С другой стороны, они собираются восстанавливать Украину, которая поклоняется этим нацистам — парадоксальная ситуация», — резюмировал представитель Кремля на вопрос о том, как на самом деле Москва относится к новостям о том, что Польша будет восстанавливать Украину.

Напомним, 25-26 июня в Гданьске пройдет международная конференция по Украине — URC 2026. Организуют ее Киев и Варшава. Однако главарь киевского режима Владимир Зеленский не поедет на конференцию, хотя изначально его участие планировалось. Возможно, это связано с конфликтом лидера Польши Кароля Навроцкого.