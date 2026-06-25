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НовостиПолитика25 июня 2026 10:38

ВС России освободили 127 зданий и уничтожили до 90 военных ВСУ в Константиновке

В Константиновке активно ведут бои солдаты из Южной группировки ВС РФ
Арина СЕРОВА
В Константиновке активно ведут бои солдаты из Южной группировки

В Константиновке активно ведут бои солдаты из Южной группировки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки российским войскам удалось освободить 127 зданий и уничтожить до 90 военных армии Украины в Константиновке. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны России.

Ведомство уточнило, что сейчас в городе активно ведут бои солдаты из Южной группировки войск. Наши бойцы уверенно наступают на всех направлениях. В настоящий момент они очищают от разрозненных групп врага юго-западную часть города.

«За сутки освобождено 127 зданий. Уничтожено до 90 военнослужащих ВСУ, артиллерийское орудие, 18 автомобилей и 20 наземных робототехнических комплексов», - следует из сводки ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о работе армии России в зоне спецоперации. По его словам, российские бойцы сейчас заняты крайне важным делом. Они возвращают государству те территории, которые исторически ему принадлежали.