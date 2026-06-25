Минюст РФ предложил обязать иноагентов заключать сделки через нотариусов Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Минюст России предложил нотариальное заверение сделок иностранных агентов для контроля их финансовых потоков. Инициативу озвучил заместитель главы ведомства Олег Свириденко на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

«На сегодняшний день оказывается, что простой формой дарения, либо переуступкой, либо заключением брачного договора, как это сделал один из известных деятелей культуры, они просто передают все свои права фиктивно и, соответственно, уходят от влияния этого формата, применения этого специального счета. Поэтому мы немного поработали в этом направлении, увидели некоторые проблемы и предлагаем определить ценовую определенную форму сделки. Наверное, попробовать фиксировать все эти сделки через нотариусов», - сказал Свириденко.

Свириденко предложил изменить законодательство, чтобы иноагенты не могли избежать финансовых обязательств, предполагаемых специальным счетом. На эти счета поступают выплаты за использование интеллектуальной собственности, недвижимости, проценты по вкладам и дивиденды. Средства с них можно снять только после утраты статуса иноагента. При этом они могут быть списаны для погашения долгов перед государством, алиментов и штрафов.

Ранее KP.RU сообщил, что Свириденко напомнил: заочно осужденные иноагенты обязаны отбыть наказание при возвращении в Россию. Уголовная ответственность за нарушение правил для иноагентов ужесточена, и приговоры могут достигать до 5 лет лишения свободы.