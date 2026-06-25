Исследование показало, что запрет на соцсети детям до 16 лет оказался бесполезен: в чем причина

SN: Первый в мире запрет на соцсети детям до 16 лет оказался почти бесполезен Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Запрет на социальные сети в Австралии не оказал существенного влияния на подростков. Об этом сообщает издание Sky News со ссылкой на исследование.

Исследование показывает, что около 85% лиц младше 16 лет по-прежнему пользуются социальными сетями в Австралии, несмотря на запрет, введенный в декабре 2025 года. Кроме того, практически не изменилось количество времени, которое они проводят в них.

Отмечается, что ежедневное использование социальных сетей среди детей 12-13 лет осталось неизменным. При этом оно снизилось до 69% среди 14-15-летних и увеличилось на 9% среди лиц старше 16 лет.

"Исследование показывает, что первый в мире запрет на использование социальных сетей в Австралии не оказал никакого существенного влияния на то, сколько времени подростки проводят на сайтах с высоким риском", - говорится в материале.

Наиболее распространенным способом обхода ограничений для подростков было использование чужой учетной записи или новой учетной записи с фейковым возрастом.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Великобритании объявили о запрете доступа к социальным сетям для детей младше 16 лет. По его словам премьер-министра Кира Стармера, в современном мире технологии "вторгаются" во все сферы жизни детей.