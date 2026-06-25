В Минобороны Белоруссии рассказали об обстановке на границах

Белоруссия сильно ощущает попытки извне втянуть ее в конфликт. Обстановка возле границ страны становится все хуже. Об этом сообщил глава Минобороны республики генерал-лейтенант Виктор Хренин. Его слова цитирует пресс-служба ведомства.
«Обстановка у наших границ крайне нестабильная и носит эскалационный характер. <…> Предпринимаются усилия к затягиванию горячего конфликта, развязанного Западом на Украине, и даже его расширению», - предупредил министр.
Хренин добавил, что события последних лет все чаще заставляют вспоминать предвоенный 1941 год и сравнивать исторические факты с реальностью.
Ранее в ОДКБ тоже подтверждали, что ситуация на границе Украины и Белоруссии серьезно обострилась. Председатель совета организации Виктор Васильев считает, что ситуация требует пристального наблюдения специальных служб, чтобы в случае чего пресечь угрозы.