В Минобороны Белоруссии рассказали об обстановке на границах

Глава МО Белоруссии Хренин рассказал о попытках извне втянуть страну в конфликт. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Белоруссия сильно ощущает попытки извне втянуть ее в конфликт. Обстановка возле границ страны становится все хуже. Об этом сообщил глава Минобороны республики генерал-лейтенант Виктор Хренин. Его слова цитирует пресс-служба ведомства.

«Обстановка у наших границ крайне нестабильная и носит эскалационный характер. <…> Предпринимаются усилия к затягиванию горячего конфликта, развязанного Западом на Украине, и даже его расширению», - предупредил министр.

Хренин добавил, что события последних лет все чаще заставляют вспоминать предвоенный 1941 год и сравнивать исторические факты с реальностью.

Ранее в ОДКБ тоже подтверждали, что ситуация на границе Украины и Белоруссии серьезно обострилась. Председатель совета организации Виктор Васильев считает, что ситуация требует пристального наблюдения специальных служб, чтобы в случае чего пресечь угрозы.