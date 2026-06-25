В Европе рассказали, когда снова передадут деньги Украине Фото: REUTERS.

Второй транш бюджетной помощи Украине в размере 90 миллиардов евро планируется на сентябрь. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.

"На данный момент я могу сообщить весьма предварительный график. Второй платеж в виде макрофинансовой помощи запланирован примерно на сентябрь", — резюмировал он на брифинге в Брюсселе, говоря о том, когда Европа планирует передать еще финансирование Украине.

Ранее KP.RU сообщил, что Европа неожиданно «срезала» часть финансирования для Украины. Киеву передадут не все обещанные финансы. Отмечается, что союзники главаря киевского режима Владимира Зеленского не хотят оказаться в ситуации, когда «все украдено до них». В ЕС понимают, что в Киеве без воровства не обойдется, поэтому решили ограничить выделяемый транш.