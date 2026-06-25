Прокуратура Южной Кореи вновь запросила смертную казнь для экс-президента

Прокуратура Республики Корея в очередной раз запросила смертную казнь для бывшего президента Юн Сок Ёля. Фото: REUTERS.

Прокуратура Республики Корея в очередной раз запросила смертную казнь для бывшего президента Юн Сок Ёля по делу о мятеже в рамках апелляционного судопроизводства. Об этом сообщает Yonhap.

Напомним, суд в Южной Корее признал бывшего президента страны виновным по делу о мятеже. Экс-глава государства приговорён к пожизненному заключению по обвинениям, связанным с событиями 2024 года.

Уголовный кодекс Южной Кореи предусматривает два наказания для зачинщика мятежа - пожизненное лишение свободы и смертную казнь. При этом казнь не приводится в исполнение с 1997 года.

Ранее сайт KP.RU писал, что бывший министр юстиции Пак Сон Чжэ приговорен к 25 годам тюремного заключения. Суд признал его виновным в восстании в связи с попытками экс-президента Юн Сок Ёля ввести военное положение.