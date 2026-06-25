В России предупредили об угрозе «постчеловека»: кто это такой

Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин заявил, что создание «постчеловека» с возможностями, недостижимыми для обычных людей, угрожает конституционному строю и будущему человечества. Выступая на ПМЮФ-2026, он подчеркнул, что человеческое несовершенство и смертность — не «баги», а фундаментальные условия свободы и достоинства.

По словам Зорькина, попытки создать человека с когнитивными или физическими способностями, превосходящими обычные, уничтожают единственную абсолютную ценность — человеческое достоинство. Это, по его мнению, является безусловной угрозой не только конституционному строю, но и существованию человечества в целом.

Как писал KP.RU, ранее опрос ВЦИОМ показал, что россияне проявляют больший оптимизм в отношении искусственного интеллекта. Использование ИИ в повседневной жизни беспокоит 25% граждан России и 50% жителей США.