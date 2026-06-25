Минцифры назвало удаление VK из App Store политически мотивированным шагом

Минцифры обратилось в ФАС с жалобой на американскую корпорацию Apple Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Удаление сервисов VK из App Store является политически мотивированным шагом. Минцифры России не получало от Apple никаких предупреждений о данном решении. Эта информация следует из заявлении ведомства.

«Минцифры считает удаление приложений VK из App Store политически мотивированным решением. Министерство не получило от компании Apple аргументированной позиции о наличии санкционных требований. На основе полученных заключений, в том числе со стороны американских юридических компаний, Минцифры подтверждает отсутствие данных оснований для блокировки приложений VK», - указано в заявлении.

Уточняется, компания полностью игнорирует социально важные функции исключенных приложений. В ведомстве напомнили, что все эти ресурсы используются для коммуникации и информирования граждан РФ, в том числе для предупреждения о ЧП.

После этого случая Минцифры обратилось в ФАС с жалобой на американскую корпорацию, которая нарушает ряд требований российского законодательства.

Ранее ситуацию с удалением российских приложений из App Store прокомментировали в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение Apple подрывает доверие к ней. Российские власти намерены вступить в контакт с представителями компании, чтобы разобраться с проблемой.