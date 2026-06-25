Боец РФ с позывным Газик уничтожил 17 машин ВСУ менее чем за две недели

Боец с позывным «Газик» сорвал работу техники ВСУ. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Оператор беспилотников с позывным «Газик» рассказал о результатах своей работы в зоне боевых действий. Военный сообщил о том, как удалось эффективно поражать технику противника. Детали операции были приведены в сюжете военкора Влада Андрицы. Об этом пишет RT.

«Выезд был тяжелый, но поработали хорошо. За 12 дней уничтожил 17 единиц автомобильной техники... и блиндажи», – рассказал Газик.

По словам бойца, работа велась в интенсивном режиме, с постоянным поиском и поражением целей. Командир отдельной роты БПЛА 1455-го полка 58-й гвардейской армии с позывным «Депутат» отметил, что такие действия операторов дронов помогают нарушать логистику ВСУ и срывать ротацию подразделений, участвующих в атаках на гражданскую инфраструктуру.

Ранее операторы «Рубикона» показали кадры работы по целям противника. На видео были зафиксированы удары FPV-дронов, сбросы боеприпасов, а также поражение огневых позиций и пунктов временной дислокации украинских подразделений в тылу.