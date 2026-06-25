Мерц считает, что уже настало время для переговоров по урегулированию на Украине Фото: REUTERS.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает, что уже настало время для проведения мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом политик заявил в ходе выступления на открытии конференции по Украине в Гданьске.

Немецкий глава отметил, что после саммита «Большой семерки» в Эвиане он ощутил «трансатлантическое единство».

«Пришло время вступить в переговоры, заморозить линию <...> (соприкосновения - прим. ред) и положить конец убийствам», - заявил Мерц.

Он добавил что, в первую очередь эти слова он адресует России.

Стоит напомнить, что российские власти никогда не отказывались от разрешения конфликта на Украине дипломатическим путем. В то время как Киев делает все возможное, чтобы затянуть боевые действия. Недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Москва по-прежнему ждет продолжения диалога с США по Украине.