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НовостиВ мире25 июня 2026 12:00

Мерц сделал важное заявление о переговорах по Украине: «Пришло время»

Мерц считает, что уже настало время для переговоров по урегулированию на Украине
Арина СЕРОВА
Мерц считает, что уже настало время для переговоров по урегулированию на Украине

Мерц считает, что уже настало время для переговоров по урегулированию на Украине

Фото: REUTERS.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает, что уже настало время для проведения мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом политик заявил в ходе выступления на открытии конференции по Украине в Гданьске.

Немецкий глава отметил, что после саммита «Большой семерки» в Эвиане он ощутил «трансатлантическое единство».

«Пришло время вступить в переговоры, заморозить линию <...> (соприкосновения - прим. ред) и положить конец убийствам», - заявил Мерц.

Он добавил что, в первую очередь эти слова он адресует России.

Стоит напомнить, что российские власти никогда не отказывались от разрешения конфликта на Украине дипломатическим путем. В то время как Киев делает все возможное, чтобы затянуть боевые действия. Недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Москва по-прежнему ждет продолжения диалога с США по Украине.