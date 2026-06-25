Легкомоторный самолет разбился при посадке в Варшаве, есть погибшие Фото: AirbusA320-Lex-Rayton-Global-Look-Press

В варшавском Бемове разбился легкомоторный самолет. Машина попыталась приземлиться, но рухнула на землю рядом с центром подготовки водителей. Об этом пишет издание WP.

«Произошла авария гражданской авиации, которая не долетела до аэропорта. У нас есть информация, что на данный момент есть два погибших, к сожалению», - передал в беседе пресс-группа Варшавской пожарной охраны.

На место происшествия прибыли пожарные бригады. Оперативные службы прилагали все усилия для спасения пострадавших, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

Также известно, что в результате инцидента пострадал посторонний, находившийся на соседней площади. Однако оперативные службы отметили, что ему оказана необходимая медицинская помощь, его здоровью ничего не угрожает.

Ранее KP.RU сообщил, что подобная ситуация произошла в Подмосковье. Там разбился легкомоторный самолет. Также два человека погибли.