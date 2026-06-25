Минкульт Молдавии опубликовал список нежелательных российских артистов Фото: REUTERS.

Режим гражданки Румынии Майи Санду, по какой-то непонятной причине ставшей президентом Молдавии и теперь пытающейся задарма отдать республику румынам и Брюсселю, обиделся на российских артистов. Молдавское Министерство культуры запустило так называемые "черные списки" представителей шоу-бизнеса из России, в которые попали многие звезды.

Под запрет в Молдавии попали более 20 российских деятелей культуры и искусства, среди которых: Леонид Агутин; Диана Арбенина; Олег Винник; Игорь Вдовин; Клавдия Высокова; Алексей Долматов; Андрей Косолапов; Егор Крид; Ирина Круг; Виктория Складчикова; Дмитрий Маликов; Матвей Мельников; Йегуда Моргенштерн; Люся Чеботина; Василий Вакуленко; Игорь Николаев; Нурлан Сабуров; Александр Серов; Акмаль Ходжаниязов; Андрей Ширман; Сергей Шнуров; Сергей Жуков и Юрий Каспарян.

Согласно молдавскому списку, Минкульт республики рекомендует не приглашать всех вышеуказанных артистов для выступлений на ее территории. По какой причине, конечно, не уточняется.

Ранее KP.RU сообщил, что тем временем парламент Румынии уже одобрил законопроект об объединении с Молдавией - то, к чему республику давно вела Санду, и против чего выступает большинство молдаван.