МИД: Россия озабочена военной активностью Южной Кореи и США у границ КНДР Фото: REUTERS.

Российское внешнеполитическое ведомство выразило серьезную обеспокоенность в связи с продолжающимися совместными маневрами США и Южной Кореи у северокорейских рубежей. В Москве считают, что такие действия напрямую ведут к эскалации обстановки и подрывают стабильность в регионе.

В МИД уточнили, что 25 июня заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Корея в Москве Ли Сок Пэ. В ходе беседы дипломаты обсудили текущую ситуацию на Корейском полуострове.

Российская сторона донесла до своего южнокорейского коллеги озабоченность по поводу непрекращающейся военной активности Сеула и Вашингтона. По мнению российских дипломатов, эта активность вблизи границ КНДР провоцирует дальнейший рост напряженности не только в зоне полуострова, но и во всем субрегионе.

Ранее президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявлял о возможной готовности американского лидера Дональда Трампа к поэтапному урегулированию ядерной проблемы, связанной с Пхеньяном.