Суд назначил Apple Inc. штраф в 500 тысяч рублей за повторное правонарушение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Столичный суд назначил штраф в размере 500 тысяч рублей американской компании Apple Inc. за совершение повторного административного правонарушения. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Постановлением мирового судьи судебного участка Nº 374 Таганского района города Москвы Эпл Инк. (Apple Inc.) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 13.31 КоАП РФ», - говорится в сообщении.

Уточняется, что компания была привлечена к административной ответственности за повторное неисполнение обязанностей по распространению информации в Сети.

Ранее KP.RU сообщал, что Минцифры направило обращение в Федеральную антимонопольную службу с жалобой на компанию Apple. В ведомстве заявили, что корпорация не выполняет требования законодательства об установке российского магазина приложений и выборе поисковой системы.