МИД: Россия объявила генконсула Румынии в Санкт-Петербурге персоной нон грата Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российская сторона объявила генконсула Румынии в Санкт-Петербурге персоной нон грата. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.

Уточняется, что 25 июня в МИД был вызван вызван посол Румынии в России Кристиан Истрате которому российское ведомство передало ноту протеста.

«Была вручена нота Министерства об объявлении persona non grata Генерального консула Румынии в Санкт-Петербурге и предстоящем закрытии расположенного там консульского учреждения этой страны», - сообщает ведомство.

Как заявили в МИД РФ, решение было принято в ответ на ничем не обоснованный отзыв Румынией согласия на работу генконсульства России в Констанце и объявление руководителя данного дипведомства персоной нон грата. Также российская сторона намерена закрыть румынское консульство в Санкт-Петербурге.