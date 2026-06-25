МИД: Киев делает заявления о якобы скорой победе ради помощи западных стран. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Киевский режим заявлениями о скорой "перемоге" хочет спровоцировать Российскую Федерацию на эскалацию конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России на брифинге с журналистами.

По словам дипломата, киевский режим распространяет небылицы о своей скорой победе и стремится заставить союзников в нее поверить. При этом Киев добивается только одного - спровоцировать Россию на эскалацию конфликта и заполучить новые транши военной и финансовой помощи стран Запада.

Ранее сайт KP.RU писал, что Евросоюз объявил о выделении Украине первого транша в 3,2 миллиарда евро. При этом сообщалось, что Украине может не хватить обещанного странами Евросоюза кредита на 90 млрд евро для обеспечения армии вооружением.