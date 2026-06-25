Российские школьники скоро будут изучать географию по новым атласам: Минпросвещения уже занимается их разработкой

Минпросвещения РФ работает над новыми атласами для изучения географии в школах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В России готовят новые школьные атласы и контурные карты по географии. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов на пленарном заседании Форума учителей географии и студентов профильных вузов.

По словам главы Минпросвещения, работа ведется в рамках уже утвержденной единой программы преподавания географии.

«Мы сейчас разрабатываем и новые атласы, и контурные карты», - сказал Кравцов.

Министр напомнил, что в стране действует единый подход к преподаванию вышеуказанного предмета. На этом фоне обновление учебных документов должно стать частью дальнейшего развития школьного курса географии. Поэтому совсем скоро российские школьники будут изучать географию по новым материалам.

Ранее Сергей Кравцов сообщал, что в России планируют модернизировать все учебники для обучающихся общеобразовательных учреждений. По его словам, до конца текущего года в список войдут новые пособия по литературе, русскому, физике, химии, биологии (10–11) и труду (5–9).