Российские войска блокировали боевиков «Азова»* и наемников в Константиновке: что их ждёт Фото: REUTERS.

В Константиновке подразделения российских войск блокировали боевиков нацбатальона «Азов»* и иностранных наемников ВСУ. Об этом РИА Новости сообщил заместитель командира штурмового отряда 10-го гвардейского танкового полка «Южной» группировки с позывным Опер.

«Да, присутствуют там «азовцы»*, попадались. Поляки вроде не встречались, но наемники точно есть, всегда они присутствуют. Я думаю, они уже скоро будут сдаваться в плен. Шансов выйти оттуда живыми у них практически нет», — указал военнослужащий.

При этом работа по освобождению населенного пункта ведется поэтапно, сам город рассматривается как ключевой рубеж для дальнейшего продвижения российских войск .

При обнаружении позиций ВСУ по ним наносятся удары артиллерией, включая высокоточные снаряды «Краснополь», а также применяются различные типы беспилотников . За минувшие сутки Вооруженные силы Российской Федерации освободили в Константиновке 114 зданий, потери украинской стороны составили 30 человек.

* — Организация признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации