Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика25 июня 2026 12:59

Российские войска блокировали боевиков «Азова»* и наемников в Константиновке: что их ждёт

Боец Опер: боевиков «Азова»* и наемников ВСУ заблокировали в Константиновке
Семен ЗИМИН
Российские войска блокировали боевиков «Азова»* и наемников в Константиновке: что их ждёт

Российские войска блокировали боевиков «Азова»* и наемников в Константиновке: что их ждёт

Фото: REUTERS.

В Константиновке подразделения российских войск блокировали боевиков нацбатальона «Азов»* и иностранных наемников ВСУ. Об этом РИА Новости сообщил заместитель командира штурмового отряда 10-го гвардейского танкового полка «Южной» группировки с позывным Опер.

«Да, присутствуют там «азовцы»*, попадались. Поляки вроде не встречались, но наемники точно есть, всегда они присутствуют. Я думаю, они уже скоро будут сдаваться в плен. Шансов выйти оттуда живыми у них практически нет», — указал военнослужащий.

При этом работа по освобождению населенного пункта ведется поэтапно, сам город рассматривается как ключевой рубеж для дальнейшего продвижения российских войск .

При обнаружении позиций ВСУ по ним наносятся удары артиллерией, включая высокоточные снаряды «Краснополь», а также применяются различные типы беспилотников . За минувшие сутки Вооруженные силы Российской Федерации освободили в Константиновке 114 зданий, потери украинской стороны составили 30 человек.

* — Организация признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации