ВС РФ взяли под контроль ключевые для ВСУ участки двух трасс на Харьковщине Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) взяли под огневой контроль ключевые военно-логистические участки ВСУ на двух трассах в Харьковской области. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк на брифинге.

«ВС РФ взяли под огневой контроль ключевые военно-логистические трассы Р-46 Харьков - Сумы, а также участок трассы М-03 Киев - Харьков - Должанский в пределах Харьковской области», - сказал Лисняк.

По его словам, что гражданский транспорт на этих участках трасс ВСУ используют как прикрытие.

Ранее сайт KP.RU писал, что ВС России за минувшие сутки нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, использующихся в интересах ВСУ.