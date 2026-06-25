Лукашенко призвал Киев договариваться по-человечески, а не кричать и пылить

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: REUTERS.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз обратился к Украине с призывом вернуться за стол переговоров и решать вопросы цивилизованно. Он подчеркнул, что конфликтующим сторонам пора прекратить пустые ссоры и перейти к конструктивному диалогу.

«Давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Не надо "пылить", не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить и так далее», — уточнил белорусский лидер на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Александр Лукашенко пояснил, что белорусы не собираются стрелять в простых механизаторов, доярок и рабочих, которые сами не хотят участвовать в боевых действиях с соседями. Глава государства подчеркнул, что позиция Минска является исключительно миролюбивой.

Ранее Лукашенко уже высказывал уверенность в том, что народы трех стран рано или поздно воссоединятся. Тогда же он сообщил, что недавно передавал эту мысль представителям Владимира Зеленского.