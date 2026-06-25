Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что народы России, Белоруссии и Украины рано или поздно будут вместе. Об этом он сказал на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в четверг, 25 июня.

По словам белорусского лидера, он недавно передавал эту мысль представителям Владимира Зеленского. Лукашенко выразил уверенность, что со временем отношения наладятся, и Белоруссия готова помочь в этом процессе.

«Наши народы будут вместе, рано или поздно мы будем все равно вместе, а как иначе», — сказал он.

Как писал KP.RU, ранее Лукашенко назвал первостепенной задачей для наследников победителей нацизма сохранение исторической правды. В обращении к участникам форума Союзного государства «Великое наследие — общее будущее» президент Белоруссии подчеркнул, что необходимо защитить правду от тех, кто переписывает историю, сносит памятники героям и пытается предать забвению подвиг предков.