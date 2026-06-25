Председатель АЮР Степашин призвал СК РФ возбудить дело против Зеленского Фото: REUTERS.

Сергей Степашин, возглавляющий Ассоциацию юристов России, обратился к Следственному комитету РФ с просьбой о возбуждении уголовного дела в отношении главы киевской хунты Зеленского из-за его террористической активности.

На сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), приуроченной к 15-летию СК РФ, Степашин напомнил, что три года назад уже предлагал эту инициативу, но тогда она не получила одобрения.

«Но когда две недели назад Сергей Лавров, министр иностранных дел, назвал Зеленского террористом, я подумал, Александр Иванович (Бастрыкин), давайте возбудим уголовное дело на этого мерзавца», - сказал Степашин.

Он также сообщил, что Ассоциация юристов России совместно со Следственным комитетом реализует проект «Белая книга», документирующий преступления, совершенные украинскими военными против гражданского населения (не только российского). Степашин отметил, что эта работа ведется с 2014 года.

Ранее KP.RU сообщил, что директор ФСБ Александр Бортников прямым текстом назвал Зеленского террористом.