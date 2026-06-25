В Госдуму поступил правительственный законопроект о поддержке развития ИИ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Правительственный законопроект о поддержке развития технологий искусственного интеллекта поступил в Госдуму. Соответствующий текст документа опубликован в думской электронной базе.

Законопроект разработан для создания правовых условий для ускоренного развития и внедрения больших фундаментальных моделей ИИ в России, а также обеспечения государственной технологической независимости.

Кроме того, он разработан в целях повышения эффективности государственного управления и развития инновационной экономики. Законопроектом предлагается закрепить основные термины и понятия искусственного интеллекта и большой фундаментальной модели искусственного интеллекта.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что Вооруженные силы РФ активно внедряют искусственный интеллект.