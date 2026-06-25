Вирусолог рассказал, как не привезти лихорадку Денге из отпуска

Заражение происходит через укусы комаров в жарких странах. Фото: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/globallookpress.com

Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал об опасности лихорадки Денге для туристов, которые возвращаются из тропических стран. По его словам, заболевание встречается часто, но при этом в большинстве случаев протекает недолго и заканчивается выздоровлением. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Обычно за два-четыре дня симптомы ослабевают или исчезают полностью. Умирают от лихорадки Денге люди редко, только в том случае, когда эта она принимает геморрагическую форму. Болезнь не менее опасна, чем Эбола, потому что до 50% людей, которые заболели этой формой лихорадки, могут умереть», – отметил Альтштейн.

Эксперт пояснил, что заражение происходит через укусы комаров в жарких странах, куда россияне часто ездят на отдых. Болезнь может сопровождаться высокой температурой, ломотой в теле, сильной головной болью и выраженной слабостью.

Чтобы снизить риск заражения, специалист советует использовать репелленты, защищающую одежду и избегать укусов комаров, особенно в вечернее и ночное время.

Ранее стало известно, что в России за пять месяцев выявили 127 завозных случаев лихорадки денге. В Роспотребнадзоре отметили, что риск распространения болезни в стране отсутствует.