Захарова осудила решение сохранить Россию в нарушителях прав детей на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: МИД

Официальная Москва резко осудила решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша оставить Россию в «черном списке» нарушителей прав детей на Украине. В российском внешнеполитическом ведомстве этот шаг считают голословным и продиктованным исключительно политическими мотивами.

«Рассматриваем данный шаг как политически мотивированный и не имеющий под собой доказательной базы. И сожалеем, что секретариат ООН продолжает опираться на непроверенную информацию, получаемую из ангажированных источников, игнорируя при этом российские оценки и неоднократно предоставленные материалы», — указала официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

Также Захарова обратила внимание на явную нелогичность документа, подчеркнув, что в нем отсутствуют Вооруженные силы Украины. По ее словам, в докладе по-прежнему не дается должной оценки преступлениям киевского режима против детей, включая обстрелы жилых кварталов, школ и больниц.

Тем временем уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о проблемах с проведением гуманитарной акции на Украине. Она пояснила, что из-за постоянных атак украинских беспилотников пока невозможно безопасно вернуть домой четырех детей, на которых уже подготовлены все необходимые документы.