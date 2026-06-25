Будут «вести за руку»: Мурашко рассказал об особенностях первых лет работы молодых медиков

Министр здравохранения Михаил Мурашко Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Выпускники медвузов получат поддержку. Опытные наставники будут сопровождать их в работе, практически «вести за руку». Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Так он прокомментировал особенности первых лет работы молодых медиков.

«У каждого из вас будет закреплен такой человек, имеющий опыт, конечно, чтобы вы почувствовали, что вас продолжают вести за руку. И ваши современные знания, полученные в университете за годы обучения, они также будут полезны врачам, которые работают уже на протяжении многих лет», — резюмировал Мурашко в разговоре на брифинге с журналистами.

Врач должен постоянно учиться и обновлять знания на протяжении всей карьеры, напомнил представитель здравоохранения. Также он рассказал, что в данный момент завершают обучение в медвузе более 230 тысяч молодых специалистов.

Ранее KP.RU передал слова президента России Владимира Путина о том, как следует воспринимать новые правила об отработке для выпускников медвузов. Глава России говорит, что это не возврат в советскую эпоху и порядки распределения рабочих мест.