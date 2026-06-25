Косиняк-Камыш: Киев хочет забыть о помощи Польши и принятых беженцах Фото: Global Look Press / Mikolaj Barbanell

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил обеспокоенность тем, что Киев может сознательно игнорировать масштабы поддержки со стороны Варшавы.

«Не может быть так, что Украина забудет о роли Польши, о роли, которую Польша сыграла особенно в первые месяцы и играет до сих пор в части транспортирования военной техники. 90% транспортов гуманитарной помощи, военной помощи идет через Польшу», — указал министр в беседе с журналистами.

Косиняк-Камыш также заострил внимание на гуманитарном аспекте, указав на прием около 3 миллионов беженцев. Он отметил, что Польша справилась с этим потоком без создания специальных палаточных лагерей, что, по его мнению, является беспрецедентным примером солидарности. Министр добавил, что такая открытость сердец и домов заслуживает самой высокой международной оценки.

Стоит отметить, что на этом фоне вновь усилились разногласия между странами, в том числе из-за позиции Киева по вопросам общего исторического прошлого. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что для движения в единую Европу Киеву необходимо разобраться со сложными страницами истории.