На Украине полицейские с ТЦК избили мужчину до инвалидности Фото: Kyrylo Chubotin / Keystone Press Agency / Global Look Press

На западе Украины, в Черновицкой области, произошел инцидент с участием правоохранителей и военных комиссаров, который закончился тяжелой травмой для местного жителя. В результате полученных телесных повреждений у мужчины диагностирован перелом шейки бедра, что привело к оформлению группы инвалидности. Об этом сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в Telegram-канале.

Омбудсмен рассказал, что травмы мужчине нанесли работники полиции и сотрудники ТЦК. Он подчеркнул, что последствия для пострадавшего оказались чрезвычайно серьезными. По данному факту уже открыто уголовное производство.

Лубинец уточнил, что дело возбуждено по статье, которая квалифицирует произошедшее как превышение служебных полномочий. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Действиям силовиков будет дана правовая оценка.

Ранее случаи силовой мобилизации фиксировались в западных регионах Незалежной. Сотрудники ТЦК похитили священнослужителя канонической Украинской православной церкви.