В России прокомментировали военную помощь Украине от Вашингтона Фото: REUTERS.

Россия уведомила США о своей позиции по вопросу военной помощи Украине Вашингтоном. Об этом рассказали в российском МИДе. Там подчеркнули, что США давно известна позиция Москвы по этому вопросу.

«Мы исходим из того, что задействование киевским режимом высокотехнологичных западных вооружений, включая британо-французские крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow/SCALP невозможно без прямого участия иностранных специалистов», — говорится в сообщении от официального представителя МИД РФ Марии Захаровой во время брифинга с журналистами.

До этого Москва заявляла, что хочет сохранить каналы связи с Вашингтоном по Украине. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что РФ хочет и дальше работать над урегулированием конфликта на Украине.