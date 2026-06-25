Драмиона: вот почему женщины 30+ читают фанфики по «Гарри Поттеру»

Психолог Макарова: Фанфики по «Гарри Поттеру» - это отдушина для женщин Фото: Сергей НАДЕЖДИН. Перейти в Фотобанк КП

Фанфики по «Гарри Поттеру» давно перестали быть увлечением подростков. Теперь большую часть этой аудитории составляют женщины 30+. Об этом РИАМО рассказала клинический психолог Екатерина Макарова.

«Любовные сюжеты особенно увлекательны для женщин старше 30 лет, потому что в их жизни уже есть или были отношения. <...> Отдельно стоит сказать о другом популярном женском сюжете - Гермионе и Драко. В самом цикле Гарри Поттера намечено, что это персонажи-антагонисты. Но именно здесь появляется классический сюжет „от ненависти до любви“», - заявила спикер.

По мнению Макаровой, эти персонажи постоянно сталкиваются. Они вынуждены существовать в одном пространстве и постепенно узнают друг друга. В оригинальном цикле эта любовная линия не заявлена открыто, но в фанатской среде стала очень популярной.

«Авторы фанфиков берут намек на возможные отношения и создают собственные продолжения, в которых гораздо подробнее прорабатывают именно романтическую сторону истории», - считает психолог.

Этот сюжет, говорит Макарова, дает женщинам пищу для размышлений, позволяет представить отношения с ярким, харизматичным и сложным партнером. То есть таким образом прожить альтернативный жизненный сценарий хотя бы в воображении.

Как KP.RU писал ранее, фанфики и рилсы по «Гарри Поттеру» могут отказаться под запретом. Правообладатели могут предъявить претензии автору контента даже если история создана при помощи ИИ. Кроме того, ответственность будет нести именно пользователь, который разместил соответствующую публикацию.