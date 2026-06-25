Захарова заявила о рисках для США при передаче оружия Украине. Фото: МИД РФ

Российская Федерация в контактах с США отмечает, что передача оружия ВСУ может повлечь непредсказуемые последствия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге с журналистами.

«В контактах с Вашингтоном неоднократно отмечали, что передача киевскому режиму продукции военного назначения может повлечь за собой непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности», - сказала дипломат.

По словам Захаровой, Россия расценивает такие конвои, как в том числе законную военную цель.

Ранее представитель внешнеполитического ведомства заявила, что Европа стала главным препятствием на пути к миру на Украине. Она отметила, что ЕС активно накачивает киевский режим Зеленского оружием и позиционирует себя в качестве его стратегического тыла, не оставляя попыток нанести России "стратегическое поражение".