Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика25 июня 2026 14:41

Песков заявил о высокой оценке РФ усилий Трампа по урегулированию на Украине

Песков сообщил, что России известно о планах Трампа возобновить усилия по урегулированию конфликта на Украине
Мария МАМАЕВА
Песков заявил о высокой оценке РФ усилий Трампа по урегулированию на Украине

Песков заявил о высокой оценке РФ усилий Трампа по урегулированию на Украине

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия высоко оценивает усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сообщил в беседе с журналистами.

«Вы знаете, <...> эти усилия по оказанию помощи в поисках украинского регулирования - мы весьма признательны. И высоко их оцениваем», - отметил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что российской стороне известно о намерении Трампа возобновить усилия по урегулированию украинского кризиса после завершения конфликта на Ближнем Востоке.

Как заявил Песков, Москва ждет дальнейшего диалога с американскими переговорщиками по Украине. Представитель Кремля также прокомментировал информацию в СМИ, что президент США якобы разрешил главарю киевского режима Владимиру Зеленского наносить удары вглубь России. Песков подчеркнул, что украинским СМИ верить нельзя.