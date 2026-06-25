Песков заявил о высокой оценке РФ усилий Трампа по урегулированию на Украине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия высоко оценивает усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сообщил в беседе с журналистами.

«Вы знаете, <...> эти усилия по оказанию помощи в поисках украинского регулирования - мы весьма признательны. И высоко их оцениваем», - отметил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что российской стороне известно о намерении Трампа возобновить усилия по урегулированию украинского кризиса после завершения конфликта на Ближнем Востоке.

Как заявил Песков, Москва ждет дальнейшего диалога с американскими переговорщиками по Украине. Представитель Кремля также прокомментировал информацию в СМИ, что президент США якобы разрешил главарю киевского режима Владимиру Зеленского наносить удары вглубь России. Песков подчеркнул, что украинским СМИ верить нельзя.