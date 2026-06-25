Захарова: РФ не ожидает положительных перемен после отставки Стармера

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Фото: МИД РФ

Россия не ожидает положительных перемен в отношениях с Великобританией после отставки премьер-министра Кира Стармера. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

До этого в МИД РФ попробовали порассуждать о причинах отставки премьера. Там вспомнили, что в свою очередь одной из причин отставки экс-посла Британии в США Питера Мандельсона в 2025 году стали его связи с финансистом Джеффри Эпштейном. Захарова назвала эти связи «очень тяжелым проступком», за который Мандельсон должен был понести ответственность.

Напомним, несколько дней назад Стармер объявил о своей отставке. При этом выступление политика выдалось эмоциональным. Он не смог сдержать слез, когда говорил о жене и детях, а также о своей карьере в правительстве королевства.

Ранее KP.RU рассказало, как отставку британского премьера прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не питает иллюзий и в отношениях между странами ничего не изменится.