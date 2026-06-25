Пять советов кинолога, как спасти собаку от перегрева в жару Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Некоторые считают, что собаки - это те животные, которые могут выдержать даже экстремальные температуры. Однако кинологи уверены, что это стереотип. Собак от перегрева в отпуске можно защитить при помощи всего пяти действий. Об этом РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Не стоит надеяться на выносливость собаки. Перегревание, тепловой удар - это опасное состояние, которое может привести и к смерти животного. Лучше перестраховаться и заранее продумать безопасность питомца, чтобы не доводить до риска», - отметил спикер.

Во-первых, где бы человека с его питомцем не застала жара, у собаки всегда должно быть место, в котором она сможет переждать пик температуры и охладиться. Во-вторых, собаководы должны обеспечить для животных постоянный доступ к воде.

В-третих, иногда можно прикладывать влажные прохладные полотенца в области подушечек лап, паха, подмышек. В-четвертых, избегать «час пика», так как это самое тяжелое время для собаки. И последнее - ни при каких обстоятельствах не оставляйте на отдыхе собаку одну в машине.

Перегрев у собаки развивается стремительно, а последствия могут быть необратимыми. Эти пять правил не требуют больших затрат, но требуют лишь внимания и дисциплины.

Как KP.RU писал ранее, работодателя могут оштрафовать за неработающий в жару кондиционер, так как таким образом нарушаются требования охраны труда. Сотрудник не обязан «гореть на работе».