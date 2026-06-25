МИД РФ: Итоги переговоров на Аляске могли бы быть основой урегулирования Фото: REUTERS.

Переговоры президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, прошедшие на Аляске в 2025 году, могли бы стать основой для окончательного урегулирования конфликта как на Украине, так и между Западом и Москвой в целом. Такое мнение высказали в Министерстве иностранных дел России.

«Достигнутые президентами России и США на Аляске в 2025 году понимания действительно могли бы стать основой для окончательного урегулирования украинского конфликта», - считают в ведомстве.

При этом, к сожалению, российское диппредставительство не наблюдает со стороны США намерения придерживаться положений, достигнутых в Анкоридже. Более того, Вашингтон постепенно дрейфует в сторону от них, предпринимая противоположные решения.

Ранее KP.RU сообщил, что Москва ждет продолжения диалога с американскими переговорщиками по Украине, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге. Он также опроверг сообщения о том, что Дональд Трамп разрешил Зеленскому наносить удары по России.