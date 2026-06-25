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НовостиПолитика25 июня 2026 15:31

Захарова: Обсуждения Евросоюзом фигуры переговорщика с РФ являются спекуляциями

Захарова заявила, что ЕС строит из себя «миролюбивых переговорщиков», продолжая поддерживать террористический киевский режим
Мария МАМАЕВА
Захарова: Обсуждения Евросоюзом фигуры переговорщика с РФ являются спекуляциями

Захарова: Обсуждения Евросоюзом фигуры переговорщика с РФ являются спекуляциями

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Евросоюз активно спекулирует на теме фигуры переговорщика с Россией, несмотря на поддержку террористического киевского режима. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Довольно странно, что на фоне оказания нацистскому киевскому режиму многоплановой военной, финансовой иной поддержки <...>, европейцы спекулируют темой некой роли в украинском урегулировании», - отметила дипломат во время брифинга.

Захарова отметила, что ЕС не должен строить из себя «миролюбивых переговорщиков», в то время как европейцы активно поощряют террористические атаки Киева против населения России.

Ранее Мария Захарова заявляла, что Европа пытается диктовать свои условия в урегулировании украинского конфликта для усиления позиций Киева в переговорном процессе.