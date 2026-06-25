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НовостиПолитика25 июня 2026 15:49

Когда лето закончится - украинцы вернутся в темноту и холод: Шмыгаль заявил, что зима будет тяжелой

Шмыгаль заявил, что украинцев ждет очень тяжелая зима
Сергей КУДРИН
Шмыгаль заявил, что украинцев ждет очень тяжелая зима

Шмыгаль заявил, что украинцев ждет очень тяжелая зима

Фото: REUTERS.

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль обратился к гражданам с призывом готовиться к предстоящему зимнему периоду, который обещает быть сложным. Перебои с отоплением и электроэнергией на Украине продолжаются все последние три года, и с каждым новым ситуация становится все хуже для Киева.

«Не важно, будет ли это военная зима, или боевые действия прекратятся, эта зима будет тяжелой, и мы должны быть готовы», - заявил Шмыгаль, выступая на международной конференции Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026) в Гданьске.

Шмыгаль также объявил о чрезвычайной ситуации в украинской энергетике. Еще в мае украинское Минэнерго предупредило о возможных отключениях электроэнергии летом до 6-8 часов в сутки из-за жары.

Ранее KP.RU сообщил, что 25 июня в Киеве начались экстренные отключения электроэнергии, граждан просят экономить свет и лишний раз не пользоваться гаджетами.