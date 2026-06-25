Когда лето закончится - украинцы вернутся в темноту и холод: Шмыгаль заявил, что зима будет тяжелой

Шмыгаль заявил, что украинцев ждет очень тяжелая зима Фото: REUTERS.

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль обратился к гражданам с призывом готовиться к предстоящему зимнему периоду, который обещает быть сложным. Перебои с отоплением и электроэнергией на Украине продолжаются все последние три года, и с каждым новым ситуация становится все хуже для Киева.

«Не важно, будет ли это военная зима, или боевые действия прекратятся, эта зима будет тяжелой, и мы должны быть готовы», - заявил Шмыгаль, выступая на международной конференции Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026) в Гданьске.

Шмыгаль также объявил о чрезвычайной ситуации в украинской энергетике. Еще в мае украинское Минэнерго предупредило о возможных отключениях электроэнергии летом до 6-8 часов в сутки из-за жары.

Ранее KP.RU сообщил, что 25 июня в Киеве начались экстренные отключения электроэнергии, граждан просят экономить свет и лишний раз не пользоваться гаджетами.