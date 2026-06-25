Европа и Киев настроились на конфликт вдолгую: уже выделяются деньги для «тяжелой зимы» Фото: REUTERS.

Швеция выделит Украине более 150 миллионов долларов на подготовку к зиме. Об этом сообщил МИД королевства.

«Правительство приняло решение о новом пакете поддержки Украины на сумму почти 1,5 миллиарда шведских крон (около 154 миллионов долларов - прим. ред.) на 2026 год для поддержки энергетического сектора страны», — отмечается в сообщении от ведомства.

Нужно отметить, что главарь киевского режима Владимир Зеленский хотя и делает заявления, которые говорят о якобы стремления к миру, он не думает о завершении конфликта. Это подтверждают его действия. А новость о том, что выделяют деньги для «тяжелой зимы» — это еще один факт в пользу того, что ЕС и Киев настроились на конфликт в долгую.

Ранее KP.RU сообщил, что министр энергетики Украины Денис Шмыгаль призвал граждан готовиться к тяжелой зиме, так как в стране действует режим чрезвычайной ситуации в энергетической сфере.